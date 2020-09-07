Россия ухудшила позиции в рейтинге стран с наиболее устойчивыми сегментами национального Интернета, опустившись с 11-го на 13-е место, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на отчет Qrator Labs. В тройку стран с самым устойчивым Интернетом входят Бразилия, Германия и Швейцария. Для формирования рейтинга учитывались операторы, отказ которых может привести к потере глобальной доступности наибольшего процента автономных систем заданного национального сегмента. В России таким оператором выступает «Ростелеком». Сбой в его работе приведет к тому, что 5,08% сетей российского Интернета будут недоступны, следует из данных Qrator Labs. Наибольший риск возможности сбоев в работе российского сегмента Интернета связан с укрупнением в стране игроков рынка связи, отмечает технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

Согласно отчету TMT Consulting по итогам первой половины 2020 года, в России четыре интернет-провайдера формируют почти 70% абонентской базы в стране: «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МТС и «Вымпелком».

Россияне стали активнее менять сотовых операторов Количество перенесенных номеров в августе оказалось максимальным с начала года.

Повысить устойчивость сегментов Интернета может использование сетевыми операторами наряду с протоколом IPv4 более продвинутой версии IPv6, считают эксперты. В случае проблем с одним протоколом другой будет работать. Протоколы IP-адресов нужны также для идентификации абонентов. Согласно данным Google, в мире чуть больше 30% пользователей работают по новому протоколу, в России же этот показатель немногим превышает 5%. Переход на новый протокол может стать вынужденным: ранее интернет-регистратор RIPE NCC сообщил о том, что у него закончились адреса IPv4.

По словам экспертов, проблема в том, что в России нет всеобщей программы по переходу на IPv6, хотя от протокола будет зависеть в том числе распространение Интернета вещей: каждому устройству потребуется уникальный IP-адрес. Также участникам рынка придется модернизировать оборудование и аппаратно-программные комплексы, а это серьезные траты.