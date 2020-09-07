Опубликован список людей, которые в 2008—2012 годах получили так называемые золотые паспорта Кипра, или гражданство республики за инвестиции, пишет РБК , ссылаясь на газету Politis. Так, в письме президента Кипра Никоса Анастасиадиса говорится, что всего за указанный период кипрское гражданство получил 141 человек. Из них 34 лица на момент подачи заявления «входили в группу высокого риска», отмечается в Politis.

В этот список вошел первый замглавы, член правления госкорпорации «ВЭБ.РФ» Михаил Кузовлев; предправления группы компаний «ВИД» Алексей Ушамирский; экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы «Синтез» Леонид Лебедев; владелец торговой сети Spar и Тульского мясокомбината Антон Белобрагин; член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов; президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров; совладелец, президент, председатель совета директоров металлургической компании Evraz Александр Фролов; владелец и президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев; заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов; гендиректор компании «БФА-Девелопмент» и вдова бывшего владельца банка «Уралсиб» Людмила Коган; учредитель благотворительного фонда «Добросердие» Татьяна Корсакова; владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин; бизнесмен Ян Абрамов и финансист Владимир Столяренко.

Предприниматели рассматривают переезд с Кипра в другие страны Рассматриваются прежде всего Великобритания, Ирландия, Австрия, Сингапур, но тотального переезда в эти юрисдикции не прогнозируется.

Кипрское гражданство получили также миллиардер Игорь Коломойский; соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы «Приват» Геннадий Боголюбов; глава группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Виталий Гайдук.



В конце августа Al Jazeera раскрыла имена россиян, которые получили «золотые паспорта» Кипра в 2017—2019 годах. Издание назвало 33 фамилии и привело профайлы-описания еще семи человек, не указав их имен. Их личности могут быть раскрыты лишь при «явных доказательствах» правонарушений или если речь идет о «политически значимом лице на момент получения гражданства», пояснила Al Jazeera. По данным РБК, речь шла о владельцах «Киевской площади» Годе Нисанове и Зарахе Илиеве, члене совета директоров LetterOne и наблюдательного совета «Альфа-Групп» Алексее Кузьмичеве, владельце сети Azimut Hotels, отеля «Метрополь» и завода «Карат» Александре Клячине и cовладельце Globaltrans Константине Николаеве. То, что в закрытой части списка указаны именно они, РБК подтвердил источник, знакомый с содержанием документов «кипрского досье».

В открытом списке издания оказались топ-менеджеры ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина, а также бывший первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев.