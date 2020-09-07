Международные инвесторы за минувшую неделю вложили в облигации российских эмитентов 118 млн долларов, пишет «Коммерсант» . По оценке издания, основанной на отчете Bank of America и BCS Global Markets, это в полтора раза больше объема инвестиций неделей ранее и максимальный недельный результат за семь месяцев. Непрерывный приток средств в этот сегмент продолжается восьмую неделю подряд, а его объем достиг почти 0,5 млрд долларов.

По данным EPFR, за минувшую неделю облигационные фонды emerging markets привлекли 3 млрд долларов — седьмой по величине результат за всю историю наблюдений. Это составляет 0,6% от активов таких фондов и самый большой процентный приток с февраля 2019 года, отмечают аналитики.

Новый виток популярности вложений в облигации связан с выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул на прошлой неделе, который фактически анонсировал сохранение околонулевых ставок в течение нескольких лет. О высоком интересе международных инвесторов к российским еврооблигациям свидетельствует прошедшее на минувшей неделе размещение пятилетних еврооблигаций на 500 млн долларов при пиковом спросе свыше 2,1 млрд долларов ГМК «Норильский никель». Однако данные EPFR в отношении российских фондов пока не отражают новостей из Германии о возможном отравлении оппозиционера Алексея Навального.

По словам экспертов, политические события слабо отразились на ценах российских еврооблигаций: сказывается как высокое кредитное качество большинства эмитентов, так и некоторый дефицит бумаг на рынке. Вместе с тем участники рынка считают, что роль геополитических факторов вырастет в ближайшие месяцы. Иностранные инвесторы могут сохранять осторожность по отношению к российским активам вплоть до выборов президента США в ноябре. И в течение ближайших месяцев российские облигации будут торговаться несколько хуже аналогов на emerging markets, считают эксперты.