Санкт-Петербургская биржа 4 сентября 2020 года зафиксировала рекорд дневного объема торгов в режиме основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов в размере 1,44 млрд долларов, что на 14,4% больше предыдущего рекорда, который составил 1,26 млрд 5 июня.

Количество активных счетов клиентов по итогам торгов 4 сентября составило 126,8 тыс., а количество сделок в режиме основных торгов — 1,08 млн.

Сделки заключались с 1 253 иностранными ценными бумагами. Лидерами по объему торгов в режиме основных торгов стали ценные бумаги следующих эмитентов: Tesla, Apple, Nvidia, Carnival Corporation, BOEING, Amazon.com, Spirit Airlines, Microsoft, Macy's и American Airlines Group.

4 сентября завершилась обработка корпоративных событий по дроблению ценных бумаг Apple и Tesla. Участникам торгов были начислены дополнительные акции с учетом коэффициентов дробления. Начиная с 4 сентября сделки по акциям Apple и Tesla заключаются на Санкт-Петербургской бирже со стандартным сроком расчетов, то есть поставка проходит в тот же день, что и в США.