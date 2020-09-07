Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,43% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 934,04 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,45% и равнялся 1 225,48 пункта.

В рамках предстоящей недели главный аналитик ПСБ Богдан Зварич ожидает стабилизации рынков у текущих уровней.

«Инвесторы продолжают игнорировать ситуацию с распространением коронавируса в мире и активизацию пандемии в Европе, при этом позитивно воспринимая новости по разработке вакцин. В частности, покупки могут поддерживаться ожиданиями выхода вакцины в США уже в октябре. При этом общее число заражений в мире уже превысило 27 миллионов случаев», — комментирует эксперт.

Также, продолжает он, важным фактором станут новости по переговорам о новом пакете поддержки экономики в США. На текущий момент можно говорить о том, что стороны не могут договориться. Однако в случае сближения позиций сторон инвесторы получат повод для покупок, говорит аналитик. «Сдерживать же покупки будет сохранение некоторой напряженности в отношениях между США и Китаем. Сохраняются риски ухудшения взаимоотношений между странами, что грозит введением пошлин на китайские товары в США. Это, в свою очередь, скажется на мировой торговле и экономике. В случае развития данного сценария отношение инвесторов к рисковым активам будет ухудшаться», — заключает Зварич.

