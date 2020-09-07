Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует ослабление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 14 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 22 копейки. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,65 рубля (плюс 21 копейка). Курс евро на 10:10 мск равнялся 89,48 рубля (плюс 25 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром из-за выходного дня в США активность на всех рынках низкая. По его словам, чем дольше рубль будет торговаться около 75,3 рубля, тем выше вероятность возвращения котировок к 74,5 рубля за доллар США. Российская валюта останется под давлением, пока не прояснится ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным. Если Европа введет санкции против российских долговых бумаг, то они окажут влияние на рубль. Если они не станут трогать ОФЗ, то санкционная тема против России будет исчерпана и рублю ничего не будет угрожать, прогнозировал эксперт.

«Рубль в паре с долларом последние дни прошлой недели консолидировался над отметкой чуть выше 75. Не исключено, что мы увидим попытки пары уйти под этот уровень, но более вероятным выглядит дальнейшее ослабление рубля. Сегодня рубль будет тянуть вниз дешевеющая нефть, а рублевых «быков» будет сдерживать «политическая удавка», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.