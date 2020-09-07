Россия и Кипр подпишут протокол об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения (СоИДН) во время визита главы российского МИД Сергея Лаврова в страну 8 сентября, заявил глава кипрского внешнеполитического ведомства Никос Христодулидис.

«Также важно подписание протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Кипра и правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения», — сказал министр, отвечая на вопрос о планах по подписанию документов во время визита Лаврова на Кипр. По словам главы МИД Кипра, также стороны обсудят развитие двусторонних отношений, кипрское урегулирование.

В Минфине Кипра надеются урегулировать с Россией вопрос о двойном налогообложении Официального уведомления из Минфина РФ о денонсации соглашения до сих пор не было, в Никосии надеются провести очередной раунд переговоров 5 августа.

Ранее чиновник кипрского Минфина сообщила: изменения в СоИДН предусматривают, что повышение до 15% налога на дивиденды и проценты не коснется ряда организаций и компаний, некоторые будут платить налог в 5%, но назвать объем подпадающих под льготное налогообложение средств пока невозможно.

Президент РФ Владимир Путин в марте предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшорные юрисдикции, до 15%, что требовало корректировки СоИДН с некоторыми странами.