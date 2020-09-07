Ухудшение качества активов российских банков продолжится по меньшей мере до конца 2020 года и, возможно, в 2021-м. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства S&P Global Ratings. Эксперты опираются на результаты деятельности 14 крупнейших банков, чьи активы составляют около 80% активов банковской системы и, следовательно, являются хорошим индикатором тенденций развития и проблем банковского сектора в целом.

«Крайне неблагоприятная экономическая ситуация обусловит дальнейшее ухудшение способности некоторых компаний, предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), а также физических лиц обслуживать и погашать долговые обязательства в 2020—2021 годах. Как следствие, объем кредитов, признанных проблемными, увеличится, и этот показатель для крупнейших российских банков может достичь 12—15% их совокупных кредитов к концу 2020 года, увеличившись в два раза по сравнению с показателем на конец 2019 года (7,5%)», — указывают эксперты.



В рамках базового сценария в S&P также ожидают, что в 2020 году крупнейшие российские банки могут увеличить расходы на формирование резервов до 2,5—3% среднего объема амортизированных кредитных портфелей по сравнению с 0,84% в 2019 году. Это означает, что финансовые результаты некоторых банков будут находиться лишь на уровне безубыточности.



По данным отчетности этих банков, расходы на формирование резервов по кредитам, взвешенные по среднему объему амортизированных кредитных портфелей, составили около 210 базисных пунктов (в годовом выражении) по итогам первого полугодия 2020 года, в то время как за тот же период 2019 года они составили 55 б. п. Вместе с тем за I квартал 2020-го этот показатель в годовом выражении составил 220 б. п., то есть в этот период он был примерно на том же уровне, что и за полугодие в целом. Кроме того, в первом полугодии 2020 года около 0,63% амортизированных кредитных портфелей (в годовом выражении) крупнейших банков были списаны (по сравнению с 1,23% за тот же период 2019-го и 1,02% в среднем за 2015—2019 годы).

«В связи с этим мы ожидаем больше списаний во втором полугодии 2020 года, что также соответствует нашим ожиданиям более значительных, чем отражено в отчетности за первое полугодие, резервов на потери по кредитам за целый год», — резюмируют аналитики.

По данным агентства, финансовые результаты 14 крупнейших российских банков за первое полугодие 2020 года, отраженные в отчетности, на 21% хуже показателей за тот же период 2019 года, в основном вследствие увеличения отчислений на резервирование, что со временем будет отражено в статьях о прибылях и убытках банков.



«В России ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19, начали вводиться в конце марта текущего года, а затем, начиная с июня, их стали постепенно снимать. Восстановление показателей отдельных сегментов экономики еще далеко до результатов прошлых лет. В связи с этим мы полагаем, что ухудшение основных показателей качества активов, вероятнее всего, продолжится в соответствии с нашим базовым сценарием, как только истекут сроки «кредитных каникул» по задолженностям и реструктуризации, в то время как финансовые «подушки безопасности» для ряда заемщиков могут быть исчерпаны и не поддержаны достаточным восстановлением бизнес-активности», — указывают эксперты.

До сих пор, замечают они, сохраняется значительная неопределенность в отношении развития ситуации с пандемией COVID-19, ее потенциального влияния на восстановление мировой экономики и того, как она в конечном счете может повлиять на восстановление российской экономики.

«Возрастающая угроза второй волны пандемии COVID-19 в ряде экономически развитых стран может привести к возобновлению приостановок экономической деятельности в этих странах и возобновлению пессимистических ожиданий в отношении глобального спроса, торговли и цен на сырьевые товары. Это, вероятно, приведет к пересмотру наших прогнозов в отношении российского банковского сектора», — предупреждают аналитики.

S&P Global Ratings учитывает высокую степень неопределенности в отношении дальнейшего развития ситуации с пандемией коронавируса. По оценкам экспертов в области здравоохранения, многие страны уже проходят пик пандемии или приближаются к нему, однако угроза заражения будет сохраняться до тех пор, пока вакцина или эффективные препараты не станут общедоступными, что произойдет не ранее второго полугодия 2021 года. Аналитики оценивают экономические и кредитные последствия пандемии, опираясь на это допущение. S&P отмечает, что будет пересматривать свои оценки и допущения по мере развития ситуации.