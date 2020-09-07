Интерпромбанк снизил минимальную процентную ставку для объединения всех кредитов с 9,7% до 7,9% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Также в течение двух лет использования кредита ставка дополнительно снижается еще на 4 процентных пункта. Максимальный размер суммы рефинансирования составляет 1,1 млн рублей на срок до семи лет.

Рефинансирование кредитов доступно клиентам, имеющим регистрацию на территории России и фактически проживающим на территории Москвы или Московской области.