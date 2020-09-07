Правительство РФ продолжает выстраивать новый, цифровой формат взаимодействия между людьми и государством на основе опыта, который был получен в пандемию. Необходимо добиться проактивной работы властей, чтобы люди знали о доступных услугах и могли получать их в электронном виде, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в заключительный день суперфинала конкурса «Лидеры России».

Глава Кабмина отметил, что значение цифровых сервисов стало особенно заметным во время пандемии, так как именно они позволяли людям получить помощь на дому и благодаря этому сберечь здоровье. Правительство по поручению президента сделало все необходимое, чтобы люди могли дистанционно оформлять больничные листы, пособия, вставать на учет по безработице, получать помощь при возвращении из-за границы быстро и без лишних документов, напомнил Мишустин.

«Теперь, учитывая такой опыт, мы продолжаем выстраивать новый, цифровой формат взаимодействия между людьми и властью на основе сервисной клиентоцентричной модели. Государственный аппарат должен работать проактивно, автоматически уведомлять гражданина об услугах, которыми он может воспользоваться, предоставлять их в электронном виде. И задача государства — сделать так, чтобы человек получал нужную ему помощь, а не ходил по государственным структурам, органам, добиваясь того, что ему и так положено по закону», — сказал он.

Мишустин добавил, что главная цель работы правительства — это повышение качества жизни людей. Это в том числе обеспечение достойных условий труда, создание комфортной и безопасной среды для жизни, а также цифровая трансформация.