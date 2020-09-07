Банк «Санкт-Петербург» представляет новую карту «ЯСЧИТАЮ» в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в регионах присутствия. Ранее карта была доступна для жителей Москвы и Новосибирска в рамках зарплатных проектов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Карта «ЯСЧИТАЮ» платежной системы Mastercard выпускается и обслуживается бесплатно. Держателям карты доступно снятие наличных без комиссий в банкоматах любых банков и месяц бесплатного СМС-информирования.

Помимо этого, по карте предусмотрено начисление бонусов в рамках программы лояльности «Ярко», позволяющей пользователю возвращать до 1,5% от стоимости всех покупок на счет карты и до 28% от стоимости покупок у партнеров. Накопленными бонусами можно возмещать покупки, совершенные у партнеров, по курсу 1 бонус = 1 рубль. Таким образом, можно вернуть обратно на карточный счет до 60 тыс. рублей в год.