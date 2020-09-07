В новый состав наблюдательного совета госкорпорации «ВЭБ.РФ» вошли первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и министр экономического развития РФ Максим Решетников, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.



Кроме того, в составе набсовета — вице-премьер РФ Юрий Борисов, помощник президента России Максим Орешкин, министр финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьер Марат Хуснуллин, заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, а также глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Изменения в составе органа обусловлены недавно вступившим в силу федеральным законом. Он предполагает изменение порядка назначения председателя наблюдательного совета «ВЭБ.РФ», а также закрепление полномочий нового инвестиционного комитета при наблюдательном совете.

Ранее сообщалось, что возглавил новый состав набсовета госкорпорации вице-премьер РФ, глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.