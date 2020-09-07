Банк «Уралсиб» выпустил обновленный мобильный банк для бизнеса. Об этом в понедельник сообщили в кредитной организации.

«Интерфейс мобильного приложения стал удобнее, управление — более интуитивно понятным, изменился дизайн, появилась возможность входа с помощью Face/Touch ID», — рассказали в банке.

Мобильное приложение «Уралсиба» для бизнеса позволяет проводить платежи без посещения офиса, получать полную информацию о состоянии счета и истории операций, совершать обмен валюты и валютные переводы, напомнили в кредитной организации.



Скачать обновленную версию мобильного банка можно в App Store и Google Play.