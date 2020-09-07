Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщает о создании межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов противодействия мошенничеству, совершаемому с использованием телефонных номеров.

Как отмечается в сообщении Минкомсвязи, в состав группы вошли представители самого министерства, а также МВД, ФСБ России, Роскомнадзора, Центробанка, кредитных организаций и операторов связи.

«Появление этого совещательного органа обусловлено стремительным ростом числа случаев обмана клиентов кредитных организаций с использованием телефонных номеров. Уверен, что совместными усилиями участников рабочей группы мы разработаем эффективные способы решения проблемы», — отметил замглавы Минкомсвязи, председатель межведомственной рабочей группы Олег Иванов.



Основными задачами рабочей группы станут разработка рекомендаций по проведению мероприятий, направленных на блокировку несанкционированного использования телефонных номеров, и подготовка предложений по совершенствованию законодательства, поясняется в релизе Минкомсвязи. Кроме того, группа планирует уделять внимание алгоритмам функционирования сервисов IР-телефонии, а также выявлению и блокировке номеров телефонов кол-центров мошеннической направленности.