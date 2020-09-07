Платформа Ozon.Invest расширяет программу B2B-кредитования для продавцов Ozon: теперь помимо займов финтех-компаний селлеры могут получить экспресс-кредит от банка. Как сообщили в компании, первым партнером Ozon по B2B-кредитованию в банковском сегменте стал банк «Открытие».

«В свою очередь «Открытие» получает выход на новую аудиторию компаний малого и среднего бизнеса — на конец II квартала число активно продающих селлеров Ozon превышало 13 тыс.», — отмечается в релизе.

Заявку на кредит можно подать непосредственно на Ozon.Invest без необходимости перехода на сайт банка. Ее рассмотрят в течение одного-двух дней, выдача происходит онлайн. Кредит с процентной ставкой от 9,5% годовых можно получить под залог товаров. Предприниматели могут занять от 100 тыс. до 10 млн рублей на срок от одного до 24 месяцев. Сейчас программа работает для продавцов, размещающих товары на складах Ozon, в дальнейшем планируется ее расширять.

При заявке на кредит до 5 млн рублей нужна только анкета, дополнительные документы или поручительство не требуются. Комиссия за выдачу и сопровождение кредита отсутствует.

Финтех-платформа Ozon.Invest запустила В2В-кредитование в июле 2020 года. Первыми финансовыми партнерами стали компании SimpleFinance и «Папа Финанс». Средний размер кредита на платформе сегодня составляет 1,5 млн рублей. До конца года Ozon.Invest планирует выдать более 1 млрд рублей займов малому и среднему бизнесу. Партнерство с «Открытием» является стратегически важным шагом для достижения этой цели, подчеркивают в Ozon.



Как отмечается в справке компании, Ozon — одна из крупнейших российских площадок электронной коммерции, на которой представлено более 6 млн товарных наименований в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья.