Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар прибавил 16 копеек, а евро — 25 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,86 рубля (плюс 9 копеек), курс евро — 89,55 рубля (плюс 5 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник утром рубль по-прежнему останется под влиянием геополитических факторов. По его словам, чем лучше будет состояние Навального, тем лучше будет чувствовать себя нацвалюта. Любая новость о приостановке проекта «Северный поток — 2» вызовет новую волну продаж рубля и повышение курса доллара до 77 рублей, прогнозирует эксперт.

«Скорее всего, сегодня пара доллар/рубль попробует снизиться ближе к 75. Вокруг этой отметки ждем высоковолатильную консолидацию до тех пор, пока не реализуется хотя бы один риск: либо Россия получит санкции за «отравление» Навального, либо сработает «белорусский вариант». После этого пара рванет в район чуть выше 77 рублей за доллар», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.