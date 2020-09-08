Необходимо создать орган власти, который бы регулировал деятельность самозанятых и занимался бы дальнейшим развитием этого института, говорится в сообщении Общероссийского народного фронта (ОНФ). По словам заместителя руководителя исполкома ОНФ Арсения Беленького, закон о налоге на профессиональный доход (НПД) пока не синхронизирован со всеми положениями российского законодательства. Нужен орган власти, поскольку регулирование этой формы деятельности было бы более эффективно при комплексном подходе, пояснил Беленький.



Часть самозанятых могут освободить от налога 👍 Налог предлагается обнулить в случае, если доходы от деятельности самозанятого человека не превышают прожиточный минимум.

Например, отсутствуют критерии, в каком случае нужен трудовой договор, а в каком — можно работать с самозанятым. Иногда недобросовестные работодатели пытаются сэкономить на налогах и взносах в фонды и заставляют сотрудников регистрироваться в качестве самозанятых, вместо того чтобы заключать с ними трудовые договоры. Трудовая инспекция может заподозрить, что компания намеренно снижает штатную численность сотрудников и нарушает закон. Смущают регуляторов и ситуации, когда у самозанятого только один заказчик.

Также потребители услуг самозанятых пока остаются не защищенными перед законом. Так, проблема охраны прав потребителей может быть решена за счет введения обязательного страхования ответственности самозанятых и т. д.