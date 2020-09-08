Статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов и министр финансов Кипра Константинос Петридис подписали во вторник протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, с тем чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.

«Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет предусмотрено применение льготного режима в отношении доходов в виде дивидендов и процентов, устанавливающий ставку налога в размере не более 5%. Данные исключения предусмотрены в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года», — говорится в сообщении ведомства.

Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками.

Переговоры с Кипром начались в июне, а 3 августа Минфин России объявил, что договориться не удалось и запускается процедура денонсации соглашения. Позднее правительство Кипра заявило, что рассчитывает урегулировать с РФ вопрос внесения поправок в соглашение. Поправки были согласованы 10 августа на переговорах в Москве.