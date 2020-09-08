Поддержка предпринимателей после окончания льготного периода, введенного из-за пандемии коронавируса, обсуждается с правительством. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции по вопросу ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году.

«Что касается поддержки предпринимателей, когда кончается льготный период, мы с правительством это обсуждаем, подумаем, что можно сделать дополнительно», — заявил президент.

Ранее Путин предложил выделить еще 100 млрд рублей на программу льготного кредитования компаний под 2% годовых при условии сохранения рабочих мест. Он отмечал, что к тому времени уже были одобрены заявки от 90 тыс. компаний, спрос оказался гораздо выше, чем изначально предполагало правительство.