Поддержка предпринимателей после окончания льготного периода, введенного из-за пандемии коронавируса, обсуждается с правительством. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции по вопросу ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году.
«Что касается поддержки предпринимателей, когда кончается льготный период, мы с правительством это обсуждаем, подумаем, что можно сделать дополнительно», — заявил президент.
Ранее Путин предложил выделить еще 100 млрд рублей на программу льготного кредитования компаний под 2% годовых при условии сохранения рабочих мест. Он отмечал, что к тому времени уже были одобрены заявки от 90 тыс. компаний, спрос оказался гораздо выше, чем изначально предполагало правительство.
По словам экспертов, индекс РСПП отразил лишь относительное улучшение настроений части бизнеса по сравнению с крайне тяжелыми предыдущими месяцами.