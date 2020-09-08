Стратегическая сессия Московского финансового форума «Российская экономика и финансовые рынки — есть ли жизнь после пандемии» пройдет 8 сентября. Онлайн-трансляция сессии начнется в 16:00 мск в прямом эфире телеканала «Россия-24», на сайте и в социальных сетях форума.



В сессии примут участие министр финансов России Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина и президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. С приветственным словом обратится председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Участники дискуссии обсудят антикризисные меры правительства РФ, дальнейший план по восстановлению экономики и другие актуальные вопросы, связанные с финансово-экономической политикой в посткоронавирусный период.

Главные спонсоры стратегической сессии — ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк. Спонсор — Гознак.

Дополнительная информация: press-mff@minfin.ru.

Справка

Московский финансовый форум проходит в столице с 2016 года. Организаторы — Министерство финансов Российской Федерации и правительство Москвы. В 2020 году стратегическая сессия Московского финансового форума пройдет 8 сентября в онлайн-формате. Оператор пресс-центра мероприятия — АГТ.