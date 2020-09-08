Минфин внесет в ближайшие две недели в правительство законопроект об изменении параметров налога на дополнительный доход (НДД) для избежания недополучения доходов бюджета, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

«Мы в финальной стадии, завершаем подготовку соответствующих изменений. Вносить законопроект по пересмотру параметров НДД мы будем в любом случае. Планируем внести его в правительство в ближайшие две недели. Исходя из того, как сейчас идут переговоры, рассчитываем, что на площадке правительства удастся завершить процедуру его согласования», — сказал он.