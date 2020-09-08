Союз золотопромышленников России ожидает, что по итогам 2020 года средняя цена на золото будет на уровне 1 870—1 900 долларов за унцию, что приблизительно на 35% выше аналогичного показателя 2019-го, заявил председатель организации Сергей Кашуба.

По его словам, в золотодобывающей отрасли принято считать, что периоды высокой цены на золото исторически держатся в течение пяти — семи лет. «В текущем цикле золото начало устойчиво расти с середины 2018 года, поэтому я считаю, что в 2021—2022 годах средняя цена золота может подняться до 1 950—2 000 долларов за унцию и потом постепенно пойти на спад», — отметил Кашуба.

В настоящее время на Лондонской бирже (LBMA) золото торгуется по 1 928—1 930 долларов за унцию. В течение всего 2019 года цена на металл обновляла исторические рекорды и завершила его со средней ценой в 1 392,6 доллара за унцию. В 2018-м средняя цена была 1 268,4 доллара за унцию.