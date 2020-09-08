Россия пока не направляла Гонконгу и Швейцарии предложения об изменении налоговых соглашений, идет внутриправительственное согласование, заявил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

«С голландцами мы сейчас ведем активные переговоры (по изменению налогового соглашения. — Прим. ред.). Мы направили свое предложение. Их позицию окончательную по нашим предложениям мы ожидаем до конца сентября», — сказал он.

По словам Сазанова, Гонконгу и Швейцарии пока предложения о внесении изменений в соглашение не направлялись. «Идет внутриправительственное согласование данного вопроса», — добавил замминистра.

Он также сообщил, что около 10% компаний сможет платить налог в размере не более 5%. «Это по тому объему, который был в 2019 году с применением тех изъятий, которые мы сейчас предусмотрели», — отметил Сазанов.