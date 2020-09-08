Российские суды в 2019 году присудили по искам о защите прав потребителей более 53 млрд рублей, сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая на проходящем в онлайн-режиме Форуме председателей верховных судов стран БРИКС с докладом «Защита прав потребителей в современных экономических условиях».

«В 2019 году судами РФ рассмотрено 428,8 тысячи дел о защите прав потребителей, при этом требования потребителей удовлетворены по 85% дел (363,1 тысячи). В пользу потребителей в 2019 году присуждено свыше 53 миллиардов рублей», — сказал Лебедев.

Согласно его докладу, за последние десять лет число ежегодно поступающих в суды дел о защите прав потребителей увеличилось в 1,5 раза (с 286,6 тыс. в 2010 году), а присужденная судами потребителям сумма — более чем вдвое (с 23 млрд в 2010 году). В настоящее время большинство дел о защите прав потребителей составляют споры, связанные с оказанием финансовых услуг (246,6 тыс. дел, или 58% дел этой категории). При этом в пользу потребителей суды вынесли решения по 86% требований. За нарушения прав потребителей с финансовых организаций суды взыскали порядка 370 млн долларов.