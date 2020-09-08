Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Национальный Стандарт» на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен адекватной оценкой достаточности капитала при снижении способности к его генерации, невысокой оценкой рыночных позиций, адекватными качеством активов и ликвидной позицией, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления» , — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, ссудный портфель формирует 52% валовых активов банка и почти полностью представлен ссудами бизнесу (свыше 97% ссудного портфеля на 1 августа 2020 года, свыше 70% ссуд юрлиц и ИП формируют кредиты субъектам МСБ).



Адекватная ликвидная позиция обусловлена значительным увеличением запаса балансовой ликвидности (за семь месяцев 2020-го среднее покрытие привлеченных средств клиентов ликвидными активами составило свыше 42% против 28% за аналогичный период 2019-го). По мнению агентства, возможности роста бизнеса банка будут ограничены экономическими последствиями воздействия пандемии COVID-19 на основной операционный сегмент банка (МСБ) и конкуренцией со стороны более крупных участников рынка.