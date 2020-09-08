Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил правительству выдвигать в советы директоров крупнейших компаний с госучастием бизнесменов из состава правления союза. Инициатива обсуждалась на встрече членов РСПП с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым 3 сентября, рассказали РБК два источника, близких к ее участникам. По словам собеседников РБК , первый вице-премьер пообещал рассмотреть это предложение и поручить Минфину его проработку.

Представитель РСПП подтвердил РБК, что на встрече обсуждалось это предложение. Представитель первого вице-премьера отказался от комментариев.

С идеей привлекать бизнесменов из бюро правления РСПП, членов правления союза, председателей комитетов и комиссий в советы директоров (наблюдательные советы) госкомпаний выступал владелец группы «ЕСН» и глава комитета по ведению национального реестра независимых директоров при РСПП Григорий Березкин. Об этом говорится в протоколе заочного заседания бюро РСПП от 30 июля (есть в распоряжении РБК). За инициативу тогда голосовали 23 члена бюро, против — двое: глава РЖД Олег Белозеров и глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Один — акционер «Норникеля» Владимир Потанин — воздержался.

Речь идет о крупнейших госкомпаниях из специального перечня, утвержденного распоряжением правительства № 91-р от 23 января 2003 года: в него входят 50 акционерных обществ, включая «Роснефтегаз», «Роснефть», «Газпром», «Аэрофлот», «АЛРОСу» и РЖД. Еще 30 июля бюро РСПП приняло решение направить эту инициативу в правительство, следует из письма Шохина членам правления (документ был направлен 10 августа, его содержание подтвердил представитель союза).

Шохин попросил членов бюро правления и председателей комитетов и комиссий при РСПП до 1 сентября представить информацию о том, в советы директоров каких компаний целесообразно предложить кандидатуру бизнесмена с учетом «курируемого в РСПП направления, опыта профессиональной и предпринимательской деятельности, а также исключения возможного конфликта интересов» на 2021/22 корпоративный год. Глава РСПП рекомендовал членам союза, заинтересованным в выдвижении своих кандидатур, оформить членство в национальном реестре независимых директоров, созданном в 2006 году. Состав этого реестра формируется «из числа профессионалов, имеющих высокую деловую репутацию и опыт работы в органах управления ведущих компаний России», говорится на сайте организации. Сейчас в него входят 175 человек. Сбор предложений продлен и будет завершен до конца недели, уточнил представитель РСПП.



При этом, как отмечает Шохин в письме, до рассмотрения правительством конкретных кандидатур их предварительное обсуждение проводится на заседаниях отборочных комиссий при Росимуществе. В агентстве, в свою очередь, РБК сообщили, что «привлечение профессиональных управленцев, не являющихся госслужащими», ведется на постоянной основе. Формирование советов директоров осуществляется в соответствии с установленными Минэкономразвития критериями: по наличию образования, компетенций, профессиональных навыков и опыта работы. «Также одним из важных моментов для отбора и выдвижения кандидатов является необходимость исключения в их деятельности конфликта интересов при избрании в советы директоров», — добавляет представитель агентства, отмечая, что Росимущество позитивно относится к инициативе РСПП».