Минфин предлагает распространить механизм единого налогового платежа (ЕНП) на организации и индивидуальных предпринимателей, пишет «Коммерсант» . Суть добровольной процедуры — уплата налогов, торгового сбора, страховых взносов одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к уровню бюджетной системы. Единый платеж можно вернуть, если задолженностей нет и он не зачтен ФНС. Новый порядок планируется запустить с 1 января 2022 года.

Физлицам подобный механизм доступен с 1 января 2019 года (для имущественного, транспортного и земельного налогов), а с 1 января 2020-го — и для НДФЛ. Как рассказали в ФНС, уплата налогов с помощью ЕНП практически полностью исключает ошибки при оформлении платежных документов, а таких ошибок только в прошлом году налоговыми органами самостоятельно исправлено более чем на 1 трлн рублей. Изменения предложены для того, чтобы избежать как недопоступлений в бюджеты, так и технической задолженности у налогоплательщиков. Также ЕНП может автоматически погасить уже имеющийся долг.

Титов предложил Мишустину продлить антикризисные отсрочки по налогам до конца 2021 года Как сообщил бизнес-омбудсмен, 67% компаний отмечают падение спроса на их продукцию или услуги.

По словам экспертов, у физлиц этот механизм популярным не стал. Не совсем ясно, зачем ЕНП будет нужен компаниям: у них есть лица, ответственные за то, чтобы не переплачивать налоги и не авансировать бюджет за свой счет. Но инициатива может оказаться не только удобной, но и полезной для компаний. Например, для предотвращения ситуаций возникновения технической недоимки, когда по одному налогу возникает переплата, а по другому — недоплата и из-за сравнительно небольших сумм налоговики блокируют счета, считают эксперты.