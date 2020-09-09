Участники фондового рынка просят изменить налогообложение части операций для стимулирования развития российского рынка, пишет «Коммерсант» . Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила письмо в Минфин с предложениями внести в Налоговый кодекс более десяти поправок.

Речь идет о распространении отмены налогообложения валютной переоценки, предусмотренной для государственных еврооблигаций, на корпоративные евробонды. Сейчас по таким бумагам инвестор должен заплатить налог не только с купона, но и с дохода, полученного от роста валюты за период вложений. Изменение курса рубля фактически приводит к тому, что инвестор несет риск потери не только дохода, но и части тела инвестиции — даже покупка облигаций самых надежных эмитентов может стать менее выгодной, чем хранение валюты «под подушкой», отметили участники рынка.

Также предлагается выравнять налогообложение доходов в валюте от облигаций, выпущенных по иностранному праву, с листингом на западных биржах и по российскому праву с листингом в России. Профучастники просят разрешить единое сальдирование доходов и убытков по торговле ценными бумагами и производными на них, а также доходов и убытков по всем производным инструментам. Также предлагается ввести для физических лиц возможность сальдировать доходы и убытки по необращающимся ценным бумагам и необращающимся производным инструментам, включая перенос убытков на следующие периоды.

НАУФОР хочет предусмотреть ряд случаев по освобождению от НДС. В частности, распространить его на инвестиционных советников. Также предлагается освободить от НДС услуги брокеров по сделкам с товарами, допущенными к организованным торгам, и иностранной валютой.