📰 Рынок МФО по итогам года не сможет показать традиционного роста, пишет «Коммерсант». Аналитики «Юником24» отмечают, что объем выдач микрозаймов физлицам во втором полугодии составит 177—180 млрд рублей, что превысит показатель первого полугодия на 7%, и будет сопоставим с показателями прошлого года. По итогам 2020 года объем выдач микрозаймов составит лишь 342 млрд рублей, на 8% меньше показателя 2019 года. Портфель займов на конец года достигнет 170 млрд рублей. Эксперты полагают, что рынок сможет возобновить рост выдачи займов и портфелей в следующем году.
📰 Владеющие недвижимостью в России граждане иностранных государств смогут теперь официально принимать на своей жилплощади других иностранцев и ставить их на миграционный учет, пишут «Известия». Они обязаны в течение семи рабочих дней уведомить орган миграционного учета о заселении гостей из-за рубежа. Для этого можно обратиться с заявлением в МФЦ или воспользоваться порталом госуслуг. Поправки к закону 182-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» вступили в силу 7 сентября.
📰 Минэкономразвития предлагает с 2021 года ежегодно оценивать требования к бизнесу на предмет их эффективности, пишет «Коммерсант». Принимать решение о пролонгации или отмене обязательных требований будет правительственная комиссия по административной реформе после анализа их применения и реального влияния на экономику. Нормативно-правовые акты со сроком действия обязательных требований менее трех лет будут включаться в заранее утвержденный перечень за год до окончания их действия, от трех до четырех лет — за два года, от четырех до шести — за три года.
📰 «Ростех» предложил направить 180 млрд рублей, включая 120 млрд рублей бюджетных средств, на создание отечественной электронно-компонентной базы и ПО для стратегических отраслей, включая оборонную, нефтегазовую и банковскую, пишет «Коммерсант». Сегодня они полностью зависят от оборудования и софта зарубежных поставщиков и слишком уязвимы перед хакерскими атаками, объясняют в госкорпорации. Реализация программы продлится с 2021 по 2028 год. Закрытая разработка такой базы сделает ее неконкурентной по качеству, предупреждают эксперты.
📰 Прерванное из-за пандемии авиасообщение с Египтом будет восстановлено сегодня, пишет «Российская газета». Полеты из Шереметьево в Каир начинает «Аэрофлот». Пока вылеты в столицу Египта назначены на понедельники, среды и субботы, обратные рейсы — на вторники, четверги и воскресенья. Рейсы авиакомпании EgyptAir по такому же маршруту возобновятся с 17 сентября.