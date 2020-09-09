📰 Рынок МФО по итогам года не сможет показать традиционного роста, пишет «Коммерсант» . Аналитики «Юником24» отмечают, что объем выдач микрозаймов физлицам во втором полугодии составит 177—180 млрд рублей, что превысит показатель первого полугодия на 7%, и будет сопоставим с показателями прошлого года. По итогам 2020 года объем выдач микрозаймов составит лишь 342 млрд рублей, на 8% меньше показателя 2019 года. Портфель займов на конец года достигнет 170 млрд рублей. Эксперты полагают, что рынок сможет возобновить рост выдачи займов и портфелей в следующем году.

📰 Владеющие недвижимостью в России граждане иностранных государств смогут теперь официально принимать на своей жилплощади других иностранцев и ставить их на миграционный учет, пишут «Известия» . Они обязаны в течение семи рабочих дней уведомить орган миграционного учета о заселении гостей из-за рубежа. Для этого можно обратиться с заявлением в МФЦ или воспользоваться порталом госуслуг. Поправки к закону 182-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» вступили в силу 7 сентября.

📰 Минэкономразвития предлагает с 2021 года ежегодно оценивать требования к бизнесу на предмет их эффективности, пишет «Коммерсант» . Принимать решение о пролонгации или отмене обязательных требований будет правительственная комиссия по административной реформе после анализа их применения и реального влияния на экономику. Нормативно-правовые акты со сроком действия обязательных требований менее трех лет будут включаться в заранее утвержденный перечень за год до окончания их действия, от трех до четырех лет — за два года, от четырех до шести — за три года.

📰 «Ростех» предложил направить 180 млрд рублей, включая 120 млрд рублей бюджетных средств, на создание отечественной электронно-компонентной базы и ПО для стратегических отраслей, включая оборонную, нефтегазовую и банковскую, пишет «Коммерсант» . Сегодня они полностью зависят от оборудования и софта зарубежных поставщиков и слишком уязвимы перед хакерскими атаками, объясняют в госкорпорации. Реализация программы продлится с 2021 по 2028 год. Закрытая разработка такой базы сделает ее неконкурентной по качеству, предупреждают эксперты.

📰 Прерванное из-за пандемии авиасообщение с Египтом будет восстановлено сегодня, пишет «Российская газета» . Полеты из Шереметьево в Каир начинает «Аэрофлот». Пока вылеты в столицу Египта назначены на понедельники, среды и субботы, обратные рейсы — на вторники, четверги и воскресенья. Рейсы авиакомпании EgyptAir по такому же маршруту возобновятся с 17 сентября.

