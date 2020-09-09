Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка, говорится в сообщении на сайте правительства. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средства на эти цели в размере 8,5 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета.

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 млн граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — поясняется в сообщении.