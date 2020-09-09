Российские фондовые индексы в среду начали торги разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,29% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 880,49 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,01% и равнялся 1 189,53 пункта.

К середине торговой недели негативные настроения вернулись на рынки вместе с американскими инвесторами, вышедшими после длинных выходных, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Если же говорить о настроениях на рынках на утро среды, то их эксперт характеризует как негативные.



Азиатские площадки теряют в пределах 1,4%, отыгрывая падение рынков в США днем ранее. Фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют некоторое восстановление, прибавляя до 0,3%. На рынке энергоносителей вновь наблюдается преобладание продаж, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 39,6 доллара за баррель.



«Учитывая внешний фон и то, что российские бумаги во вторник успели отыграть большую часть снижения в США, сегодня с утра индекс Мосбиржи может продемонстрировать умеренную негативную динамику с переходом в консолидацию под уровнями вчерашнего закрытия. Более существенному снижению наших акций будет противостоять динамика фьючерсов на американские индексы. При этом в ходе торгов, в случае продолжения коррекционного снижения на американском рынке, продажи в наших бумагах вновь могут активизироваться, что приведет к дальнейшему обновлению локальных минимумов и еще одному шагу индекса Мосбиржи в сторону отметки 2 850 пунктов, выступающей ближайшей поддержкой», — комментирует аналитик.