Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:08 мск понизился на 2 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 8 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:18 мск курс доллара составил 76,22 рубля (минус 6 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 9 копеек и составил 89,72 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в среду с утра ожидается продолжение негативной динамики рубля. По его словам, пара доллар/рубль в начале сессии может подняться в район 76,4 рубля. В случае сохранения рынком позиций ниже 40 долларов за баррель нефти у российской валюты не будет поводов для восстановления, в результате чего на горизонте ближайших недель доллар закрепится в диапазоне 75—80 рублей, прогнозировал эксперт.

«Сегодня ждем ухода рубля в паре с долларом под отметку 76. В том числе этому должна поспособствовать подготовка к аукциону по ОФЗ. Однако особой эйфории в отношении рубля быть не должно: пара доллар/рубль еще сходит в район чуть выше 77 при реализации политических рисков», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.