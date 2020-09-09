Сокращение расходов в реальном выражении ждет бюджет лишь в 2022 году, номинально они должны немного вырасти, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на материалы рабочих групп правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. Фактически бюджет готов: министр финансов Антон Силуанов подтвердил это на сессии Московского финансового форума.

Как следует из документов, версия бюджетного прогноза Минэкономразвития утверждена де-факто, 26 августа подкомиссия комиссии по проектировкам утвердила следующие параметры бюджета на три года на этом основании: доходы на 2021 год — 18,745 трлн рублей, расходы — 21,501 трлн рублей, дефицит — 2,755 трлн рублей. В 2022 году доходы составят 20,63 трлн рублей, расходы — 21,88 трлн рублей (в том числе 547 млрд рублей условно утвержденные), дефицит — 1,251 трлн рублей. На 2023 год плановые доходы — 22,253 трлн рублей, расходы — 23,666 трлн рублей (1,183 трлн рублей — условные), дефицит — 1,412 трлн рублей.

В трехлетнем бюджете фактический год бюджетной консолидации — 2022-й: номинально к 2021 году расходы в нем вырастут лишь на 380 млрд рублей, что с учетом инфляции означает сокращение реальных расходов.

Минфин предложил увеличить на 2021 год размер структурного первичного дефицита бюджета до 1,46 трлн рублей Также предлагается уточнить порядок расчета в 2021 году базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета.

Основные изменения бюджетных проектировок: дополнительные средства, которые правительство может потратить в связи с улучшением прогноза МЭР, уменьшение ряда региональных трансфертов и ряд других факторов. Это 543 млрд рублей в 2021 году, 424 млрд рублей в 2022-м и 725 млрд рублей в 2023-м, в среднем порядка 0,5% ВВП в год. Крупных «перебросок» средств между госпрограммами (ГП) нет, в целом перераспределение не превышает 1—2% расходов ГП на год.