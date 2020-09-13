Совместный проект Сбербанка и компании «Эвотор» B2B-маркетплейс «на_полке» предложил юридическим лицам оплачивать покупки онлайн прямо на сайте. Это один из первых проектов интернет-эквайринга для юрлиц в России. Интернет-эквайринг обеспечили Сбербанк и Visa, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Раньше, совершив покупки «на_полке», предприниматели могли их оплачивать только по счету или наличными при получении. «Теперь заказ на B2B-маркетплейсе «на_полке» можно оплатить дебетовой или кредитной бизнес-картой любого банка, это так же просто, как совершить покупку в розничном онлайн-магазине», — говорится в релизе.

Кредитную бизнес-карту для малого и микробизнеса можно оформить в Сбербанке, а в ближайшее время такая возможность появится и на сайте «на_полке».

Преимущества кредитной бизнес-карты Сбербанка:



льготный период — 50 дней без процентов;

увеличенный льготный период за покупки у партнеров по всей России;

бонусы за покупки — программа «Бизнес-кешбэк»;

кредитный лимит до 1 млн рублей без предоставления залога.

B2B-маркетплейс «на_полке» — онлайн-сервис для малого и среднего бизнеса, на котором поставщики размещают свои предложения, а юридические и физические лица закупают товары оптом. В пилотном режиме сервис был запущен в конце 2018 года. Сейчас «на_полке» зарегистрировано более 35 тыс. пользователей. Услуга доступна в Москве и Московской области, Новосибирской области и Екатеринбурге.