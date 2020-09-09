Банк России установил официальные курсы валют на 10 сентября.

Курс доллара вырос на 10,68 копейки, составив 76,0713 рубля (75,9645 рубля на 9 сентября). Курс евро снижен на 17,06 копейки, до 89,5663 рубля (89,7369 рубля на 9 сентября).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:36 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 75,95 рубля (минус 33 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 89,3 рубля (минус 51 копейка).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 75,83—76,49 рубля за доллар и 89,22—89,96 рубля за евро.