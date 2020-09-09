Стратегическая сессия Московского финансового форума «Российская экономика и финансовые рынки — есть ли жизнь после пандемии» состоялась 8 сентября в онлайн-формате. Спикеры обсудили возвращение страны к экономическому росту в посткоронавирусный период.



Министр финансов России Антон Силуанов напомнил, что настолько серьезных вызовов, с которыми страна столкнулась из-за пандемии, никто не мог представить. Власти отреагировали на них сразу по нескольким направлениям, которые прежде всего требовали внимания. «Мы изменили свою финансовую политику — увеличили заимствования, использовали средства ФНБ, привлекли ресурсы с других направлений. Все силы бросили на то, чтобы реализовать пакеты мер по поддержке экономики и населения», — подчеркнул Антон Силуанов.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в странах, где во время пандемии на первое место ставили сохранение экономики, а не здоровье населения, пострадало в итоге больше людей. «Меры не должны быть «жесткими» или «слабыми», они должны быть адекватными медицинской, санитарной и экономической ситуации. Мы приняли решения компромиссные и получили в Москве минимальную смертность при максимальной возможности работы бизнеса. 80% людей продолжали работать очно или дистанционно, и это как раз залог более-менее безболезненного прохождения кризиса с быстрым выходом на экономический рост», — сказал Собянин.

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что восстановление российской экономики в целом идет в соответствии с прогнозами. По ее словам, механизм таргетирования инфляции показал свою эффективность и в кризисных, и в спокойных условиях. «Финансовая стабильность и экономический рост — это не альтернативы. И у Центробанка, и у финансово-экономического блока правительства, и в целом у правительства одна задача — создать условия для экономического роста и роста на этой базе доходов населения. У нас разные роли и разные инструменты. Мы с нашей стороны прежде всего обеспечиваем ценовую стабильность для экономического роста», — подчеркнула Набиуллина.

Запись трансляции стратегической сессии можно посмотреть на сайте форума.



Главные спонсоры сессии — ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк. Спонсор сессии — Гознак.

Дополнительная информация: press-mff@minfin.ru.

Справка

Московский финансовый форум проходит в столице с 2016 года. Организаторы — Министерство финансов Российской Федерации и правительство Москвы. В 2020 году стратегическая сессия Московского финансового форума состоялась 8 сентября в онлайн-формате. Оператор пресс-центра мероприятия — АГТ.