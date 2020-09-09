Минфин России на аукционе 9 сентября разместил облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 24021RMFS с погашением 24 апреля 2024 года на 46,769 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует из его данных, облигации размещены в объеме остатков, которые были доступны для размещения в указанном выпуске. Анонсируя аукцион, Минфин называл их точную сумму — 46 млрд 768,689 млн рублей по номинальной стоимости.

При этом спрос на ОФЗ-ПК данного выпуска достиг 101,427 млрд рублей.

Выручка от размещения составила 46,351 млрд рублей. Цена отсечения равнялась 98,54% от номинала, средневзвешенная цена — 98,6341% от номинала.



Как сообщалось, Минфин в среду также разместил ОФЗ-ПК выпуска № 29013RMFS с погашением 18 сентября 2030 года в объеме 111,737 млрд рублей при спросе на 207,148 млрд.