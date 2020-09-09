Российские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,44% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 876,07 пункта. Индекс РТС вышел в плюс на 1%, завершив сессию на отметке 1 201,34.

Акции «Полюса» потеряли в цене 2,59%, «Магнита» — 1,54%, «Норильского никеля» — 1,45%, «ЛУКОЙЛа» — 0,82%, Московской биржи – 0,47%, «Газпрома» — 0,14%, Сбербанка – 0,09%. Бумаги Mail.ru подорожали на 1,55%, МТС – на 0,65%, «Яндекса» — на 0,53%.



«На российском фондовом рынке к вечеру среды довольно смешанные настроения. Внешний фон отчетливо улучшился, участники торгов выкупают вчерашнюю распродажу, но ажиотажа среди покупателей все-таки нет. Легкость, с которой нефть падала к минимумам почти трех месяцев, вновь возвращает к мысли о хрупкости спроса на энергоносители в процессе восстановления глобальной экономики после пандемии. Это и мешает рынку выкупить продажи сырья, и это же тормозит отскок», — комментировала обстановку перед закрытием торгов старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.