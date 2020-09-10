Эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, подходит к концу, на смену ей приходит «век беспорядка», пишет РБК , ссылаясь на исследование Deutsche Bank. В докладе, подготовленном стратегом банка Джимом Рейдом и его коллегами, говорится, что беспорядок будет определять новую эпоху в течение десятилетия или больше. Но «не всякий беспорядок является плохим», отмечает Deutsche Bank. Если предыдущая эпоха глобализации ассоциировалась с рекордным совокупным ростом цен на активы, то «век беспорядка» несет угрозу текущим глобальным оценкам, предупреждает банк.

Так, эпоха беспорядка будет характеризоваться ухудшением отношений США и Китая по мере усиления экономического веса Пекина; усилением интеграционных процессов в Европе; дальнейшим увеличением долгов и распространением политики «вертолетных денег» в качестве монетарного мейнстрима; вероятным ростом инфляции вследствие фискально-монетарной экспансии; усилением экономического неравенства на первых порах постковидной эпохи, но в дальнейшем — разворотом этого тренда; ужесточением конкуренции между поколениями: миллениалы и более молодые люди к 2030 году догонят старшие поколения по численности, что позволит им определять результаты демократических выборов; ростом глобальной озабоченности вопросами климата; новой технологической революцией.

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Китай может обогнать США по размеру номинального ВВП к концу текущего десятилетия, пишут аналитики. Экономический конфликт между ними проявится в дополнительных тарифах, санкциях, блокировке активов. Это приведет к формированию страновых блоков: одного во главе с Китаем, другого во главе с США. Страны Юго-Восточной Азии войдут в орбиту Китая, но Япония, Южная Корея и Австралия, вероятно, окажутся в американском лагере. Китай, Россия, Евросоюз и Турция будут соперничать за влияние на Ближнем Востоке и в Африке. Также неизбежна технологическая гонка. Хотя США остаются мировым технологическим лидером, Китай приближается к ним по расходам на исследования и разработки по паритету покупательной способности. США и Китай, вероятно, продолжат внедрять конкурирующие технологические стандарты, считает Deutsche Bank.

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В Европе на фоне растущей задолженности глобальные ставки заимствований находятся на приемлемом уровне только благодаря интервенциям центробанков, которые искажают свободный рынок. В будущем может быть больше кризисов, больше беспорядка и еще больше печати денег центробанками, что приведет к ускорению инфляции, пишет Deutsche Bank. Также, по мнению аналитиков, после 2030 года численность избирателей, относящихся к миллениалам и более молодым поколениям, в странах G7 станет больше численности избирателей старших поколений. Это начнет менять результаты политических выборов и, соответственно, политику, отмечает Deutsche Bank.