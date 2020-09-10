Суммарный объем выдачи розничных кредитов в августе 2020 года составит 1,1 трлн рублей, пишет «Коммерсант», проведя опрос крупнейших банков. По сравнению с прошлым годом рост может составить около 30—35%, показав рекордный результат для рынка. По данным FrankRG, предыдущий максимум был установлен в декабре прошлого года (свыше 971 млрд рублей).

У разных банков рост по сравнению с прошлым годом не был равномерным, составив от 18% до 61%. Ипотека занимает 40—60% в выданных кредитах, причем существенная их часть приходится на госпрограмму. Банкиры называют тенденцию к росту ипотечного кредитования устойчивой, полагая, что она может продолжиться и в следующем году. По мнению представителей банков, этому способствует общий уровень снижения ипотечных ставок до исторически низких значений и реализуемая программа господдержки. Эксперты полагают, что увеличению выдачи розничных кредитов способствовало также снижение процентных ставок по программам рефинансирования.

Аналитики Банки.ру назвали ипотечных лидеров первого полугодия
Аналитики Банки.ру назвали ипотечных лидеров первого полугодия

По сравнению с первым полугодием 2019 года прирост ипотечного портфеля банков из рейтинга составил более 26%, а за полгода — около 11%.

Для крупных банков доля ипотечных кредитов в общем объеме выдачи превышает 50%, в целом по системе, по данным FrankRG, она заметно меньше, к тому же с апреля по июль снизилась с 48% до 41%. И эксперты не ожидают роста. По их словам, причина снижения доли ипотеки в том, что доходы населения падают, а снижение ставки по ипотеке не является панацеей для низкокачественных заемщиков. Пока рано считать рост кредитования устойчивой тенденцией из-за непродолжительного срока восстановления потребительской активности, отмечают эксперты. По их мнению, до конца года возможны два сценария развития ситуации: если не будет второй волны эпидемии, может произойти активное восстановление рынка, а в случае второй волны стоит ждать затишья в кредитовании.