📰 С начала осени российские эмитенты активизировались на рынке евробондов, в начале сентября пятилетние еврооблигации разместили «Норильский никель» и VEON, пишет «Коммерсант» . В общей сложности за два ближайших месяца объем размещений может составить 5—6 млрд долларов. Компании пользуются открывшимся на рынке окном возможностей, пока геополитическая ситуация вокруг России и предстоящие выборы президента США не привели к его закрытию. По мнению экспертов, наиболее ожидаемые размещения — РЖД и «Газпром», из частных компаний могут выйти на рынок «ЛУКОЙЛ», Evraz, «Северсталь».

📰 Акции компании Tesla в сентябре рухнули чуть больше чем на 30%, многие эксперты уже назвали это событие схлопыванием крупнейшего «пузыря» в истории американской биржи, пишут «Известия» . По мнению экспертов, акции Tesla и остальных технологических компаний рухнули из-за явной перекупленности всего сектора, который стремительно рос даже во время пандемии. Торговля акциями потенциально может принести гораздо больший доход, чем ОФЗ, но здесь инвестор рискует гораздо сильнее, предупреждают эксперты.

📰 Доля отечественного ПО в стоимости закупок по итогам 2020 года должна составить не менее 70% для органов государственной власти и не менее 50% для госкорпораций и компаний с госучастием, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на проект плана правительства по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. По информации, опубликованной в Единой межведомственной информационно-статистической системе, затраты госкорпораций и госкомпаний на приобретение российского ПО в 2019 году составили 1,6 млрд рублей, а в совокупности с зарубежным — 4,2 млрд рублей, госорганов — 7,3 млрд и 13,3 млрд рублей соответственно. Ускорить переход на отечественное ПО сложно, так как существующие IT-системы слишком разрозненны, признают в госорганах.

📰 Правительство перезапустит промышленную политику и поддержит развитие индустриальных парков в России, пишут «Известия» . Для этого в ближайшую трехлетку выделят 5,3 млрд рублей. Кроме того, будет создан механизм компенсации затрат инвесторам в технопарки: государство вернет им ровно столько, сколько резиденты новых комплексов заплатят налогов в бюджет. Такие меры сбалансируют индустриальное развитие регионов и увеличат внебюджетные инвестиции в промышленность, уверены в Минпромторге.

📰 Количество девелоперов, привлекающих деньги через облигации, к концу 2021 года может увеличиться на 10—20 компаний, при этом новые игроки займут на рынке до 30 млрд рублей, пишет РБК . Такой прогноз содержится в обзоре отрасли жилищного строительства, подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Эксперты связывают этот тренд с тем, что девелоперам крайне сложно привлечь в банках проектное финансирование. При принятии такого решения банки смотрят на рентабельность проекта. С высокой вероятностью получить финансирование может проект, в котором этот показатель превышает 15%.