«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки на 128 человек для совместной учебы, работы и досуга. Воспользоваться сервисом могут даже те, кто не зарегистрирован в соцсети, говорится в сообщении компании.

«Здесь бесплатно представлены все привычные возможности платных корпоративных сервисов для видеоконференций и даже больше: нет ограничений по длительности звонка, присоединиться к разговору можно анонимно даже без профиля в соцсети, доступна и демонстрация экрана. Пользоваться сервисом можно на любом устройстве — смартфоне или ноутбуке, причем устанавливать дополнительные приложения не придется», — говорится в сообщении.

Ссылкой с приглашением в звонок можно поделиться за пределами соцсети. Если у собеседника нет профиля в соцсети или он не хочет показывать личную страницу, то для добавления в звонок ему достаточно будет перейти по ссылке и указать свое имя.

Человек, который говорит, определяется автоматически — участники увидят его крупным планом. Также можно переключиться на сетку со всеми собеседниками и закрепить на основном экране любого из них. Создатель может легко управлять звонком: добавлять и удалять участников, отключать и включать микрофоны.

Каждому в разговоре доступна демонстрация экрана, а также возможность «поднять руку», чтобы ему передали слово. Сервис предупредит, если у пользователя плохое интернет-соединение или он начал говорить, забыв включить микрофон. Еще одно преимущество сервиса — входящий звонок. Он избавит от необходимости искать и отправлять ссылку с приглашением на встречу или отдельно звать опаздывающих участников.

Чтобы обмениваться файлами или фиксировать ход встречи, предусмотрен чат — в него автоматически добавляются все собеседники. Переписка сохранится и после звонка: все материалы и сообщения останутся доступны, а обсуждение можно будет продолжать в любое время.