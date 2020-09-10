Этап реструктуризации кредитов на фоне пандемии почти пройден, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Международном банковском форуме «Казначейство-2020», организованном Национальной финансовой ассоциацией.

«Этап реструктуризаций мы уже практически прошли. В августе количество обращений за реструктуризацией кредитов от населения было почти в три раза меньше, чем в мае, по МСП (малое и среднее предпринимательство. — Прим. ТАСС) — в 14 раз меньше, по крупным компаниям — также в три раза», — сказала она.

При этом Юдаева отметила, что ситуация в разных сегментах кредитования отличается, но в целом она лучше ожиданий ЦБ в начале пандемии. По кредитам населению объем реструктуризации составил 4% кредитного портфеля, по наиболее пострадавшему во время пандемии МСП — 14,3%, по крупным компаниям — 13,3%.

Российские банки в последние несколько месяцев наращивают кредитование в иностранной валюте. В июле — августе объем таких кредитов вырос на 4,6 млрд долларов, заявила Юдаева.



«Мы видим, что российские банки в последние месяцы стали наращивать кредиты в иностранной валюте, в июле — августе их объем вырос на 4,6 миллиарда долларов. Но, возможно, это связано в том числе и со снижением ставок по ликвидным активам в иностранной валюте. В целом мы считаем, что нулевые или даже отрицательные ставки по ключевым иностранным валютам являются дополнительным стимулом для девалютизации и подталкивают клиентов к расширению использования рубля как валюты платежа и сбережений», — отметила она.

По ее словам, доля иностранных инвесторов в облигациях федерального займа (ОФЗ) на 3 сентября составила примерно 28%.

«Происходивший в марте — апреле выход иностранных инвесторов с рынка ОФЗ не привел к чрезмерному росту доходности и уходу ликвидности с этого рынка. Дальнейшее снижение доли иностранных инвесторов сейчас, на 3 сентября, — она составляет примерно 28% — объяснялось уже не столько их выходом с рынка, сколько относительно менее активным их участием в покупке новых выпусков по сравнению с отечественными участниками», — сказала Юдаева, добавив, что в настоящий момент устойчивость рынка ОФЗ остается высокой.

Это, отметила она, обусловлено низким уровнем государственного долга, а также высоким спросом со стороны внутренних инвесторов. «За восемь месяцев 2020 года их покупки на первичном рынке с учетом погасившихся выпусков составили 953 миллиарда рублей, на вторичных биржевых рынках — 511 миллиардов рублей», — уточнила Юдаева.