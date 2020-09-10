Динамика роста российской экономики по итогам 2020 года может быть несколько лучше ожиданий Банка России, из которых исходил совет директоров регулятора в июле этого года. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на международном банковском форуме «Казначейство-2020», организованном Национальной финансовой ассоциацией.

«Данные за июль — август также показывают, что динамика роста в целом складывается несколько, наверное, лучше ожиданий. Но, учитывая то, что действует много факторов как со стороны спроса (очень большой фактор — это, безусловно, бюджетная поддержка и другие меры правительства), так и со стороны предложения, то пока, наверное, рано говорить о том, как эти выходящие данные повлияют на наш прогноз, в какую сторону. Но в целом баланс рисков, наверное, смещен в сторону того, что результаты 2020 года в целом будут несколько лучше, из чего совет директоров исходил в июле», — сказал Заботкин.

По его словам, текущие темпы роста цен в России будут замедляться в IV квартале и, согласно ожиданиям регулятора, уровень инфляции в 2021 году будет держаться вблизи цели в 4%.

ЦБ в конце июля скорректировал прогноз падения ВВП РФ в 2020 году до 4,5—5,5% с 4—6%. При этом регулятор отмечал, что темпы роста ВВП в III—IV кварталах 2020 года будут выше, чем ожидалось, как вследствие более стимулирующей бюджетной политики, так и из-за более медленного восстановления импорта (в первую очередь импорта услуг).

Длительное отклонение инфляции в РФ от целевого уровня в 4% будет означать, что есть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, сообщил Заботкин. «В случае если дезинфляционные риски будут более значительны и будет расти вероятность более значительного отклонения инфляции от цели, это будет означать, что есть пространство для большего смягчения денежно-кредитной политики, чтобы компенсировать эти риски», — пояснил он.