Банк России опубликовал базовый прогноз по основным показателям российской экономики на 2023 год. Он содержится в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».



Согласно прогнозу, инфляция по итогам 2023 года составит 4%, ВВП вырастет на 2—3%, цена на нефть марки Urals будет находиться на уровне 50 долларов за баррель.

Корпоративное кредитование может вырасти на 6—10%, кредитование физлиц — на 10—14%. Чистый отток капитала из России в 2023 году прогнозируется в размере 15 млрд долларов.