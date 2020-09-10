Глубина экономического спада из-за пандемии коронавируса в России оказалась меньше, чем в других ведущих странах, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что Россия, как и весь мир, в 2020 году столкнулась с объективными трудностями, когда из-за пандемии были вынужденно остановлены целые направления экономики.

«В этой связи отмечу, что глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП, оказалась меньше, чем в других ведущих странах», — сказал Путин. Он подчеркнул, что в РФ за II квартал текущего года падение ВВП составило 8,5%, в США — 9,5%, в еврозоне — 15%.

«В определенной степени это, конечно, связано, как говорят некоторые эксперты, со структурой нашей экономики, но не только. Очевидно и то, что сыграли свою роль целевые, продуманные и, главное, своевременные меры поддержки трудовых коллективов, предприятий, целых отраслей, которые были приняты на федеральном уровне, правительством Российской Федерации и нашими коллегами в регионах», — сказал президент.

Банк России: динамика ВВП России по итогам года может быть несколько лучше ожиданий Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Путин добавил, что экономика России начала с июня постепенно восстанавливаться после ограничений, однако восстановление деловой активности пока идет неравномерно. «Сегодня многие специалисты и эксперты говорят, что самый острый, кризисный этап позади. Начиная с июня, действительно, в России наметилось восстановление экономической динамики, — отметил он. — Но, конечно, восстановление деловой активности пока идет неравномерно, это правда».

Президент добавил, что в стране растет потребительская активность, «постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объем грузоперевозок по железной дороге». Тем не менее, по его словам, «предстоит многое сделать, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста, что называется, широким фронтом во всех отраслях».

Также действия российских властей по восстановлению экономики должны служить достижению долгосрочных целей развития, заявил Путин. «Все, что мы делаем на этом этапе восстановления нашей экономики, должно служить достижению долгосрочных национальных целей развития. Это должно стать прочной основой для структурных изменений», — указал президент РФ.