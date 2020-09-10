Занятость в РФ необходимо восстановить к концу следующего года до уровня 2019 года в 4,7%, заявил президент России Владимир Путин.

«Напомню и о приоритетной задаче, которая поставлена перед правительством, а именно: к концу следующего года необходимо восстановить занятость до уровня 2019 года, до того, о чем я уже упоминал, до 4,7% экономически активного населения», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

В конце июля Путин поручил правительству и региональным властям в контакте с ЦБ РФ принять необходимые меры, чтобы к 2021 году полностью восстановить рынок труда. Он отметил, что число безработных должно вернуться на докризисный уровень, а лучше — опуститься еще ниже. Уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, а в августе 2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум — 4,3%.

По данным Росстата, общая безработица в России в июле составила 4,7 млн человек, или 6,3% рабочей силы. При этом число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, к концу июля достигло 3,3 млн человек.

Меры поддержки занятости в России планировались как временные, но ситуация еще напряженная, так как безработица превышает 6% от экономически активного населения, поэтому нужно продолжать адресно поддерживать людей, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что в России в рамках антикризисных мер были приняты беспрецедентные меры для поддержки людей, оставшихся без работы, в том числе был повышен максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ.

«Напомню, эти меры изначально планировались как временные, с ограниченным периодом действия. Однако подчеркну, ситуация на рынке труда, как я уже сказал, все еще остается напряженной. Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу. Сегодня жду от вас предложений, уважаемые коллеги, о том, как в дальнейшем будет организована эта помощь», — сказал Путин.