Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ.
Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне — минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ — на уровне 0,25%.
ЕЦБ заявил об устойчивости банков еврозоны к экономическому шоку от коронавируса
Основной сценарий предусматривает снижение реального ВВП еврозоны на 8,7% в 2020 году и его рост на 5,2% и 3,3% в 2021 и 2022 годах.