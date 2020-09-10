Федеральный бюджет РФ на 2021—2023 годы сохранит социальную направленность и ориентир на достижение национальных целей развития, предусмотренных в национальных проектах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства России по итогам заседания правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство завершает работу по подготовке проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022—2023 годов. Главный финансовый документ страны сохранит социальную направленность и ориентир на достижение национальных целей развития, сформулированных президентом. Бюджетный пакет будет направлен в Госдуму не позднее 1 октября», — говорится в сообщении.

Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов сверстан с учетом необходимости вернуть экономику к восстановительному росту, заявил Мишустин.