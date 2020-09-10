Европейский центральный банк улучшил прогноз по реальному ВВП еврозоны на текущий год до падения на 8% в сентябрьском прогнозе против снижения на 8,7% в июньском, сказала глава регулятора Кристин Лагард на пресс-конференции.

Макроэкономический прогноз предполагает «годовой рост реального ВВП на минус 8% в 2020 году, на плюс 5% в 2021-м и на плюс 3,2% в 2022 году», сказала она, уточнив, что, например, оценка текущего года была улучшена.

В июне регулятор ожидал снижения экономики региона единой европейской валюты на 8,7% в текущем году, роста на 5,2% в следующем и на 3,3% в 2022 году.

Оценка по инфляции на 2020 год не изменилась — 0,3%, на 2021 год теперь ожидается ее ускорение до 1% против 0,8% и до 1,3% в 2022 году (прогноз сохранен).